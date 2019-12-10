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بلدي الظاهرة يتفقد قرى ومناطق ولاية عبري بعد الأنواء المناخية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

بلدي الظاهرة يتفقد قرى ومناطق ولاية عبري بعد الأنواء المناخية

 

 

  عبري _ ناصر العبري

 

أجرى المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة، زيارة ميدانية يوم أمس، لبعض القرى المتأثرة بولاية عبري جراء الأنواء المناخية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين؛ ونتج عنها هطول أمطار شديدة الغزارة على ولاية عبري.

وبلغت نسبة الأمطار 129 مليمترا وفق محطات رصد وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ حيث تمّ الوقوف على بعض المواقع والطرق المتضررة من جريان الأودية ومعاينتها؛ وعلى ضوء ذلك وجّه المجلس مسؤولي المصالح الحكومية بالإسراع في فتح الطرق المتأثرة ومعالجة الأضرار الحاصلة في تلك المواقع.

ترأس الزيارة سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي، محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي، بحضور الشيخ نائب والي عبري والمهندس مدير دائرة الطرق بالمحافظة وأعضاء المجلس البلدي.

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