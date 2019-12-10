جهينة الحوسنية: أسعى للعالمية وأتعلم من تجارب الآخرين

الرؤية- ناصر العبري

قالت جهينة بنت جمعة الحوسنية، مصممة الأزياء، إنّها تهوى المطالعة والاهتمام بالأزياء والتنسيق والدعاية والتسويق.

وعن اختيارها كشخصية مؤثرة قالت جهينة الحوسنية، إنّها إيجابية وطموحة وتأمل دائماً أن تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع وترك بصمة وهو ما يشكل مسؤولية كبيرة على عاتقها خاصة مع الأعداد الهائلة من المتابعين فهنا أنا أمثل نفسي وبلدي وبالتالي من المهم اختيار المحتوى المناسب الذي من خلاله أساهم بشكل إيجابي في الجميع.

وأضافت جهينة بنت جمعة الحوسنية، أنّها ما تزال مستمرة في التعلم والاستفادة من السابقين وتطمح في الوصول للعالمية، بالتحدي والإصرار والعزيمة والمثابرة، والإطلاع على التجارب السابقة بهدف تنمية الذات والإبداع.

وعن اهتمامها بعالم الأزياء قالت جهينة الحوسنية إنّ عالم الأزياء ريادي وبحر واسع من الإبداع والتميز ويساهم بشكل كبير في إطلاق طاقاتي الإبداعية وإبراز موهبتي وصقل شخصيتي فعرضي لأي "كولكشن" يزيد من قوة شخصيتي.

وعن كيفية مواجهة الانتقادات السلبية في السوشيال ميديا، قالت جهينة إنّ الانتقادات أمر صحي ويجب ألا نهرب منها لأن من ينتقدك ويتابعك يوميًا يريدك أن تنتبه وأن تطور من نفسك. وهنا أتحدث عن الانتقادات البناءة لأنها تساهم في تطوير شخصية الإنسان، أمّا الانتقادت الهدامة فمن الجيد تجاهلها لأنّ إرضاء الناس غاية لا تدرك.

وعن أكثر الأشخاص المؤثرين فيها أكدت أنّ شقيقتا نعيمة شخصية مميزة وملهمة لها وعلمتها الكثير بعد وفاة الوالدة، كما قدمت النصيحة لأبناء عمان قائلة إن الشهرة شيء جميل وكل شخص يطمح إليها لكن يجب أن نركز على المحتوى المفيد والمناسب.