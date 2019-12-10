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بدء أعمال تقييم وتحكيم المشاريع المتنافسة على "شهر البلديات" في ولاية محضة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

 

زارت لجنة التقييم والتحكيم الرئيسية لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين برئاسة سعادة علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية، ولاية محضة لتقييم المشاريع والأعمال التي نفذتها لجنة الشؤون البلدية، ضمن منافسات الشهر الذي يأتي تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة".

والتقت اللجنة في بداية زيارتها للولاية مع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي، والي محضة وأعضاء لجنة الشؤون البلدية، واستمعت لشرح مختصر حول المشاريع التي نفّذتها اللجنة في الولاية ضمن منافسات الشهر، بعدها قامت اللجنة بمعاينة وتقييم والمشاريع والأعمال المنفذة بالولاية.

يشار إلى أنّ ولاية محضة تأهلت ضمن 14 ولاية متأهلة للمنافسات النهائية لشهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين للفوز بإحدى كؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - للمراكز الأولى. 

 

 

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