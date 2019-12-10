تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

◄ تطورات المرحلة الراهنة تتطلب تنسيق المواقف بين دول المنطقة لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار

◄ السلطنة تؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون والسعي المستمر لترسيخ المزيد من التقارب والحفاظ على مصالح الدول

الرياض- العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وفد السلطنة في مؤتمر القمّة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استقبال صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية. كما كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء سفارة السلطنة في الرياض.

وقد أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة الأربعين لقـادة دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية ببيان صحفي قال فيه: "إنه ليشرفني أن أشارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أنقل تحيات جلالته إلى إخوانه القادة وممثليهم، مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة".

وقال سموه: "إن المرحلة الراهنة تشهد العديد من التطورات التي ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية، وإن سلطنة عُمان لتعرب عن تقديرها البالغ للجهود الخيرة المبذولة لتقريب وجهات النظر، وتنسيق المواقف بين دول المنطقة، وصولا إلى توحيد الرؤى في مواجهة التحديات، تحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان".

وأضاف سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء: "لقد حقق مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981م وحتی الآن العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تلك المكتسبات من خلال التطوير المتواصل بكافة القطاعات الهادفة إلى الارتقاء بمعدلات النمو، بما يسهم في الحفاظ على المكانة المتميزة التي حققها المجلس في عالم اليوم".

وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أن سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وسعيها المستمر للتنسيق مع كافة الأشقاء في الدول الأعضاء ترسيخًا للمزيد من التقارب وحفاظًا على المصالح العليا لدول المجلس، والسلطنة إذ تعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، لتدعو المولى عزّ وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقیق وكافة شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار".