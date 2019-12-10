الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

◄ تطورات المرحلة الراهنة تتطلب تنسيق المواقف بين دول المنطقة لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار

◄ السلطنة تؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون والسعي المستمر لترسيخ المزيد من التقارب والحفاظ على مصالح الدول

الرياض- العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وفد السلطنة في مؤتمر القمّة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استقبال صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية. كما كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء سفارة السلطنة في الرياض.

وقد أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة الأربعين لقـادة دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية ببيان صحفي قال فيه: "إنه ليشرفني أن أشارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أنقل تحيات جلالته إلى إخوانه القادة وممثليهم، مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة".

وقال سموه: "إن المرحلة الراهنة تشهد العديد من التطورات التي ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية، وإن سلطنة عُمان لتعرب عن تقديرها البالغ للجهود الخيرة المبذولة لتقريب وجهات النظر، وتنسيق المواقف بين دول المنطقة، وصولا إلى توحيد الرؤى في مواجهة التحديات، تحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان".

وأضاف سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء: "لقد حقق مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981م وحتی الآن العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تلك المكتسبات من خلال التطوير المتواصل بكافة القطاعات الهادفة إلى الارتقاء بمعدلات النمو، بما يسهم في الحفاظ على المكانة المتميزة التي حققها المجلس في عالم اليوم".

وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أن سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وسعيها المستمر للتنسيق مع كافة الأشقاء في الدول الأعضاء ترسيخًا للمزيد من التقارب وحفاظًا على المصالح العليا لدول المجلس، والسلطنة إذ تعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، لتدعو المولى عزّ وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقیق وكافة شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 أبريل 2016

نيابة عن جلالة السلطان.. السيد فهد يشارك في القمة الخليجية الأمريكية بالرياض

المزيد

25 نوفمبر 2018

تحديد موعد انعقاد القمة الخليجية

المزيد

15 أبريل 2018

خادم الحرمين يستقبل السيد فهد بمقر انعقاد "القمة العربية"

المزيد

10 ديسمبر 2019

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالرياض

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحذيرات من الأمطار الغزيرة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يحيل مشروع "ميزانية 2020" إلى مجلس الوزراء

المحليات - أخبار

خادم الحرمين يستقبل السيد فهد بقاعدة الملك سلمان الجوية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالرياض

دولي - أخبار

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة