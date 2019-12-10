مذكرة تفاهم لتدشين مركز للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في السلطنة

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة التقنية والاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة "وايبرو" المتخصصة في الاستشارات وخدمات العمليات التجارية في مجال تقنية المعلومات، لتدشين مركز للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. ووقع المذكرة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي من جانب وزارة التقنية والاتصالات، وسنجيف تايال نائب رئيس شركة وايبرو ورئيس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب المذكرة، ستتعاون الوزارة مع شركة وايبرو في بناء المركز وتشغيله واستدامته، إضافة لتسريع تبني القطاعات الحكومية والخاصة في عمان ودول مجلس التعاون للتقنيات الحرة ومفتوحة المصدر.

ويهدفُ المركز إلى بناء قاعدة بيانات من الموهوبين الذين تخرَّجوا من مختلف برامج تقنية المعلومات والاتصالات، وتخصصوا في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، عن طريق برامج التدريب وتنمية المهارات. وسيشجع على الابتكار المشترك عن طريق التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الموجودة في السلطنة؛ بما يعزز الاسهام في الاقتصاد المحلي والوطني.

وستعمل الوزارة مع وايبرو على تطوير الحلول والخدمات التي تستخدم التقنيات الحرة ومفتوحة المصدر لتعزيز القطاعات المختلفة في السلطنة، والتي تتمثل في: التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتحديث الأنظمة القديمة، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات السحابية في مجال التعليم، والموارد والمرافق الطبيعية، والخدمات المصرفية والمالية والتأمينات، والأمن والدفاع، والنقل واللوجستيات، والحكومة، وقطاعات السياحة والاتصالات.

وقال حسن فدا اللواتي المدير العام لقطاع تنمية المجتمع الرقمي في وزارة التقنية والاتصالات: إنَّ هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو تطوير الخبرات في المجالات مفتوحة المصدر في السلطنة وتطوير محفظة السلطنة الاستثمارية في المجال التقني. ونثق في أن هذا الاتفاق سيسهم في تحويل السلطنة إلى اقتصاد رقمي مزدهر سيعمل على توفير فرص وظيفية جديدة وتأمين مستقبل أفضل للشباب العماني.

وقال سنجيف تايال نائب رئيس شركة وايبرو ورئيس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط: سعداء بشراكتنا مع وزارة التقنية والاتصالات العمانية؛ حيث إنَّ تطوير المواهب وتوطينها من المحاور الرئيسية في إستراتيجية عملنا، كما تعمل شركة وايبرو في عدة مشاريع في مجال تقنية المعلومات في السلطنة، ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في توجهنا نحو دعمنا المستمر للسلطنة في مجال التقنية؛ بما يُعزز الإسهام في تحقيق أهداف القيمة المضافة المحلية للسلطنة إلى جانب تحقيق أهدافنا التجارية.

وقال أندرو أيتكن رئيس الممارسة العالمية مفتوحة المصدر في شركة وايبرو ليميتيد: متحمسون للعمل مع حكومة السلطنة للمساعدة في دعم الابتكار في الجانب التقني، والعمل على جعله أكثر حداثة عن طريق مختلف الأنشطة الإستراتيجية في المصادر المفتوحة.