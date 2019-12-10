"العمانية لتطوير الابتكار" تدعم التوسع الإقليمي لاستثمارات منصة "كارزاتي"

الرؤية - مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

أعلنتْ الشركة العُمانية لتطوير الابتكار دخولها ضمن قائمة المستثمرين في أسهم شركة كارزاتي، في مؤتمر صحفي عُقِد أمس. وتُعدُّ كارزاتي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتجارة المركبات الجديدة والمستعملة في السلطنة، وتمَّ تأسيسها في العام 2017 بمسقط، وتوسعت عملياتها لتشمل السوق الإماراتية، خلال سبتمبر الماضي، وهي خطوة أولى نحو التوسع الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ حجم الاستثمارات التي حصلت عليها المنصة 4 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملياتها في السلطنة والتوسع في دولة الإمارات.

وأوضح حسن جعفر المؤسِّس والشريك الإداري لكارزاتي مسار خطط التوسع، بقوله: استطعنا تحقيق النجاح في عُمان عن طريق توفير خيارات متنوعة من السيارات في منصة إلكترونية متطورة، وتقديم أفضل تجربة في خدمة العملاء. ونفخر ببيع مئات السيارات منذ تدشين الشركة، وتكوين قاعدة عملاء راضين عن المنتجات والخدمات التي نقدمها لهم. ومع دعم الشركة العُمانية لتطوير الابتكار والمساهمين الآخرين، يمكننا تعزيز إمكانياتنا في السوق الإماراتي، والوصول إلى أسواق إقليمية مهمة أخرى مثل السوق السعودي والكويتي.

من جهته، قال مازن النعماني المسؤول عن تأثير الاستثمارات في الشركة العُمانية لتطوير الابتكار، عن الاستثمار الجديد: إنَّ معظم الاقتصادات العالمية الكبرى تعتمد على مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل؛ لذلك تسعى السلطنة لتعزيز مساهمة هذه الشريحة في الناتج المحلي الإجمالي. وتتوافق مساهمتنا في شركة كارزاتي مع هذا المنظور؛ حيث سيشكل استثمارنا دفعة قوية للشركة تجاه تحقيق طموحها والتوسّع إلى الأسواق الإقليمية، تمهيداً لدخول السوق العالمي والتنافس على المستوى الدولي. وما كان ذلك ليحدث لولا طموح وإتقان الأيادي العمانية التي تسهم في إنماء الشركة وتوفير فرص عمل للشباب العماني، وتقديم مستوى رفيع من خدمة العملاء للسوق المحلي والإقليمي. وتبحث الشركة عن الفرص الاستثمارية أينما كانت، وتتراوح حصتها بين 10 و30% في العادة، مع الاحتفاظ بتوجه الاستثمارات طويلة الأجل والتي تصل لـ10 أعوام.

وقالت مريم الشيذانية المسؤولة عن استثمار الشركة العُمانية لتطوير الابتكار في منصة كارزاتي: إنَّ النجاح الكبير الذي حققته شركة كارزاتي خلال فترة قياسية لا تتجاوز العامين، كان مؤشراً واضحاً بالنسبة لنا لاتخاذ القرار بدعم الشركة استثماريًّا لتأهيلها للتوسع على المستوى الإقليمي. ونحن على ثقة بأنَّ كارزاتي ستحقق نجاحاً مماثلاً في الأسواق الجديدة خلال السنوات المقبلة مع توافر خدمات نوعية متطورة، ومستوى متقدم من خدمة العملاء، وبدورنا سنقدم كل الدعم المطلوب لمساعدة كارزاتي على تثبيت حضورها في سوق تجارة المركبات المتنامي على المستوى الإقليمي.

وقال مروان الشعار الشريك الإداري لكارزاتي: إن المنصة تمثل نقلة نوعية في مجال بيع السيارات في العصر الرقمي، ويمكن للمستخدمين البحث عن السيارات ومقارنتها وشرائها وتمويلها وهم في منازلهم. كما تستبدل منصة كارزاتي صالات العرض التقليدية المكلفة بتجربة بسيطة وشفافة عبر الإنترنت، ونستطيع من خلالها بيع سيارات مستعملة عالية الجودة بأسعار أقل بكثير من الموزع التقليدي.