59% زيادة في تداولات سوق مسقط.. والمؤشر يفقد 3 نقاط

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4017 نقطة تقريبا؛ بخسارة 3 نقاط، بنسبة 0.081 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4283 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى 1.876 مليون ريال بنسبة ارتفاع 59 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.175 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.051 في المئة، وبلغت ما يقارب 19.39 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 251 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجَّلت قيمة بيع غير العمانيين 820 ألف ريال وبنسبة 43 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 569 ألف ريال عماني وبنسبة 30 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6372 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.02 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4472 نقطة منخفضا 22 نقطة وبنسبة تغير 0.49 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1932 نقطة منخفضا 13 نقطة وبنسبة تغير 0.68 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 549 نقطة منخفضا نقطة وبنسبة 0.28 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 40 شركة؛ ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 19 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة، وتم التداول في 9,122,285 مليون سهم، بعدد صفقات 442 صفقة. وتصدر سهم أومنفيست قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.342 ريال وبنسبة صعود 2 في المئة، فيما حل سهم مسندم للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.299 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الاسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 713,146 ألف ريال وبنسبة 38 في المئة. وتصدر سهم الخليجية لخدمات استثمار قابضة أكثر الاسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,675,471 سهم وبنسبة 18 في المئة.