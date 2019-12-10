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يتضمن الاجتماع السنوي لأعضاء منظمة "AMEDA"

"مسقط للمقاصة" تستضيف مؤتمر شركات الإيداع والقيد المركزي بالشرق الأوسط

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

"مسقط للمقاصة" تستضيف مؤتمر شركات الإيداع والقيد المركزي بالشرق الأوسط

 

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، فعاليات المؤتمر الثلاثين لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق الأوسط "AMEDA"، والذي تستضيفه شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بحضور أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بمؤسسات الإيداع وأعضاء المنظمة، والذين يبلغ عددهم 29 مركز إيداع ومؤسسة مالية.

ورعى افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بحضورعدد من المسؤولين والخبراء بالقطاع في السلطنة. وتتضمَّن أعمال المؤتمر عقد الاجتماع السنوي لأعضاء منظمة AMEDA لمناقشة جدول أعمال المنظمة والوضع المالي لها والموازنة التقديرية للعام المقبل والخطط والإستراتيجيات الجديدة للفترة المقبلة.

وتتناول أوراق العمل في جلسات المؤتمر تطوير منظومة الإيداع والقيد المركزي، والتركيز على جوانب المخاطر المتعلقة بعمليات القطاع ودراسة هذه المخاطر لتجنبها، إلى جانب دور مراكز إيداع الأوراق المالية في تحصيل الضرائب، ومناقشة المواضيع المتعلقة بالإستراتيجيات المستقبلية الخاصة بمؤسسات الإيداع المركزي وتطبيق التقنيات والتكنولوجيا الجديدة؛ مثل: بلوكتشين (Blockchain)، وكذلك المناخ الاستثماري بالسلطنة في قطاع سوق رأس المال بوجه خاص.

وحول استضافة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للمؤتمر، عبَّر هيثم بن سالم السالمي مدير عام الشركة، عن سعادته بمستوى المشاركة في المؤتمر من كبار المسؤلين بمؤسسات الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب المختصين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية المقدمين لأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر.

وأكد مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع أهمية المؤتمر الثلاثين لمنظمة AMEDA لتعريف الحاضرين بآخر المستجدات والتطبيقات في قطاع سوق رأس المال بشكل عام، وعلى المستجدات والمعايير الجديدة المطبقة في مؤسسات الإيداع والمقاصة والتسوية. وعبر السالمي عن ثقته في مدى الاستفادة التي يجنيها المشاركون باكتساب المعارف الجديدة وتبادل التجارب والتواصل وتوطيد العلاقات فيما بين المشاركين والمتحدثين في المؤتمر.

وتعدُّ شركة مسقط للمقاصة والإيداع إحدى مؤسسات قطاع سوق راس المال بالسلطنة، وتأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/98)، وزاولت أعمالها رسميا مع بداية فبراير 1999. ومن أهم الأعمال الموكلة للشركة إدارة وحفظ سجلات المساهمين للأوراق المالية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، والذين يزيد عددهم على 430 ألف مساهم. كما تعد الشركة من مؤسسي منظمة AMEDA في العام 2005 مع 5 مؤسسات أخرى تمثل دول جنوب إفريقيا، ومصر، والأردن، والكويت، وسوق دبي المالي.

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