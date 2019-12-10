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بدء الدورة التعليمية التثقيفية الثالثة للأئمة والخطباء بمحافظة الظاهرة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 06:10 م بتوقيت مسقط

بدء الدورة التعليمية التثقيفية الثالثة للأئمة والخطباء بمحافظة الظاهرة

عبري _ ناصر العبري

 

بدأت اليوم فعاليات الدورة التعليمية التثقيفية الثالثة للأئمة والخطباء، والتي تنظمها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة على مدى أربعة أيام.

رعى افتتاح الدورة سعادة المهندس حميد بن على الناصري عضو مجلس الشورى بولاية عبري، والذي ألقى كلمته الافتتاحية معلنا انطلاقة هذه الدورة تلتها كلمة عادل الجساسي، رئيس قسم الأئمة والخطباء.

وقدم سلطان بن نبهان المعولي، مدير دائرة شؤون الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أولى حلقات العمل والتي حملت عنوان الرجل الأول في المجتمع، وتحدث الواعظ عبد الرحمن بن مبارك النوفلي عن مهارات الإمام الناجح في حلقة عمل أخرى، بعدها قام راعي المناسبة بتكريم المشاركين في إنجاح الدورة.

وتواصل الدورة أنشطتها مشتملة على مواضيع هادفة متنوعة كمنهج نور البيان في تعليم القرآن وكسر الحواجز النفسية للخطباء عند الإلقاء وضوابط التقييم الوظيفي والتي تقدمها نخبة من المتخصصين كل في مجاله.

 

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