بلديات الظاهرة تكثف جهودها لإزالة مخلفات الأمطار

عبري – ناصر العبري

كثفت المديرية العامة للبلديات الإقليمية، وموارد المياه لمحافظة الظاهرة، جهودها في إزالة كافة التأثيرات الناتجة عن هطول الأمطار جراء المنخفض الجوي الذي تعرّضت له أجواء السلطنة.

ونجحت جهود بلدية عبري في فتح الطرق المتضررة، وإزالة الأتربة ومخلفات الأشجار من الشوارع وشفط المياه من البرك وإصلاح عدد من الطرق الداخلية بالولاية.

من جانب آخر واصلت بلدية ضنك جهودها في فتح الطرق وإزالة الأتربة من بطون الأودية وشفط التجمعات المائية وقد تم تشكيل فريق عمل للمناوبة في بلديات المحافظة مستعدة للعمل خلال 24 ساعة لمتابعة أي تطورات ومزودة بكافة الإمكانيات والمعدات المناسبة.

وتتمثل مهام فريق عمل المناوبة في إرسال البيانات حول الأمطار وكمياتها ومستوى جريان الأودية إلى المختصين بالمديرية ومتابعة محطات الأمطار الموزعة على المناطق بالمحافظة والتواصل مع المختصين بالوزارة لإمدادهم بالمعلومات كما تمّ تشكيل فرق متابعة لصيانة الإنارة المتضررة بالتعاون مع شركة كهرباء مجان والتي توفر خدماتها في المحافظة كما يتم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة لتلقي أي بلاغات ترد عبر هذه الجهات.