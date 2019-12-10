"تعليمية الوسطى" تحتفل بتكريم الطلبة المجيدين في الأنشطة التربوية والإنشاد الوطني

هيماء- محفوظ الشيباني

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى بتكريم 200 طالب وطالبة من المجيدين في مسابقات الأنشطة التربوية، ومسابقة الإنشاد الوطني بـ"صوتي وقلمي أعزز انتمائي" على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2018- 2019م بالإضافة لتكريم المعلمين والمشرفين وإدارات المدارس المتميزة في هذه المجالات، تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي، وحضور الدكتور سالم بن سعيد المعشني مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى، وبحضور مديري عموم ورؤساء المصالح الحكومية والعسكرية ومديري ومديرات المدارس وعدد من الكوادر التربوية والطلبة المكرمين.

واستهل الحفل الذي أقيم بقاعة المناسبات التربوية وبدعم من شركة مصفاة الدقم بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلتها كلمة المديرية ألقاها ماجد بن محمد الجنيبي مدير دائرة البرامج التعليمية رحب خلالها بالحضور.

وقال الجنيبي: "إنّ الاهتمام بالمواهب الطلابية وصقلها وإبرازها وتحفيزها لهو نهج تسعى وزارة التربية والتعليم لاعتماده والحرص عليه في كافة المجالات والتخصصات حيث سعت تعليمية محافظة الوسطى لتكريم وتحفيز الطلبة المشاركين في كافة الفعاليات والمسابقات التي تقيمها الوزارة كمسابقات الأنشطة التربوية بمختلف مجالاتها والإنشاد الوطني الطلابي".

بعد ذلك تمّ تقديم عرض مسرحي بعنوان الساحرة المستديرة في مجال مسرح العرائس من تقديم طالبات مدرسة حج للتعليم الأساسي والحائزة على المركز الثاني على مستوى السلطنة في مهرجان العروض المسرحية، أعقبها تقديم لوحة إنشادية بمشاركة الطلبة من مختلف مدارس المحافظة. وفي ختام الحفل قام سعادة الشيخ راعي الحفل بمعية مدير عام تعليمية الوسطى بتكريم المكرمين المجيدين في مختلف المسابقات كالإنشاد الوطني والأنشطة التربوية والمسابقة الوطنية للقراءة ومسابقة شل للسلامة على الطريق والعروض الرياضية والموسيقية والرسم وأفضل برنامج إذاعي وأفضل مجلة إلكترونية والتصوير الضوئي والعمل التطوعي وكذلك مسابقات الفنون التشكيلية.