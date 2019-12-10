جامعة السلطان قابوس تواصل أعمال ملتقى الواجبات المنزلية

مسقط – الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ملتقى "الواجبات المنزلية.. نحو ممارسات إيجابية وإبداعية"، وهو الملتقى البحثي الأول للمجموعة البحثية "الدافعية والتنشئة الوالدية" بقسم علم النفس بكلية التربية في الجامعة، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، وذلك بقاعة المحاضرات 1 بالجامعة.

ويسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا المتصلة بالواجبات المنزلية من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والصحية من خلال مناقشة مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالموضوع، كما يستقطب الملتقى مختلف الأكاديميين والتربويين والاجتماعيين والأطباء وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي.

ويشارك في الملتقى باحثون من داخل السلطنة وخارجها يمثلون مختلف المؤسسات الأكاديمية والتربوية والحكومية والخاصة، كجامعة السلطان قابوس وجامعة ظفار، ووزارة التربية والتعليم، والجامعة العربية المفتوحة، ومجلس الدولة، وبعض المدارس الخاصة، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس.

كما تشارك مجموعة من مديري المدارس الحكومية في إدارة الجلسات العلمية وعرض تجارب المدارس في حل مشكلة ثقل الحقيبة المنزلية وأفكار إبداعية متصلة بتنظيم الواجبات المنزلية.

وبدأ حفل الافتتاح مع كلمة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى رئيس المجموعة البحثية الدكتور سعيد بن سليمان الظفري، أستاذ مشارك بقسم علم النفس بكلية التربية، تناول فيها أهمية تنظيم ملتقى الواجبات المنزلية والأبعاد البحثية والتربوية للملتقى.

وقال الظفري، إنّ الملتقى يناقش إحدى القضايا التربوية التي تشغل بال التربويين والباحثين منذ أمد بعيد، إذ تلامس الواجبات المنزلية شتى جوانب حياة الطالب العلمية والفكرية والنفسية والصحية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور سعيد بن سليمان الظفري أنّ الملتقى فرصة لتقييم ما تمّ عمله من أبحاث حول هذا الموضوع، وانطلاقة لمزيد من البحوث العلمية حوله، كما يمثل فرصة للاطلاع على أبرز التجارب العالمية والمبادرات الوطنية فيما يتصل بمعالجة ثقل الحقيبة المدرسية وتنظيم إعطاء الطلبة الواجبات المنزلية.

وتابع أنّ الملتقى يضيف إلى الأدب العلمي والبحثي مجموعة متميزة من الأبحاث العلمية الرصينة، والتي يؤمل أن تسهم بشكل مباشر في تغذية مؤشر النشر العلمي وهو أحد مؤشرات الابتكار والتي تمّ تطويرها ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وألقى الدكتور حسين بن علي الخروصي عميد القبول والتسجيل بالجامعة ونائب رئيس المجموعة البحثية كلمة استعرض فيها الإنتاج العلمي للمجموعة البحثية، مسلطا الضوء على تفاصيل الجلسات العلمية للملتقى، تأسست مجموعة الدافعية والتنشئة الوالدية في عام 2016 بهدف إثراء الساحة العلمية المتصلة بموضوعي الدافعية والتنشئة الوالدية، وهي تعد من بين أنشط المجموعات البحثية في كلية التربية والبالغ عددها 25 مجموعة بحثية موزعة على أقسام الكلية المختلفة، وقد نالت جائزة المجموعة البحثية المتميزة على مستوى الكلية في عام 2017، وتضم المجموعة 7 أعضاء نشطاء في البحث العلمي من قسم علم النفس بكلية التربية والجامعة ووزارة التربية والتعليم، إذ بلغ متوسط الاقتباسات العلمية لبحوث أعضاء المجموعة منذ تأسيسها ولغاية الآن 345 حسب مؤشر google citations، وقد ساهم ذلك في رفع مستوى تمثيل القسم من حيث إجمالي الاقتباسات العلمية للقسم خلال آخر 3 سنوات.

وقالت الدكتورة حفيظة البراشدية كلمة عن أهمية المبادرات التربوية التي تتميز بها مدارس وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الابتكار والإبداع نجد دوما حلولا ناجعة لمختلف مشكلاتنا التربوية، وعندما تجتمع الأفكار المبدعة مع إرادة التغيير، ترى النور العديد من تجارب التربوية الرائدة. وهذا ما أثبتته تجارب الحقل التربوي في حل مشكلة ثقل الحقيبة المدرسية وهي مشكلة ارتبطت مع مشكلة الواجبات المنزلية وتسببت في الكثير من التأثيرات السلبية على الصحة الجسمية والنفسية لأبنائنا الطلبة.