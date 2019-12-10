بلدية ظفار توافق على 96 ترخيص بناء في شهر وتستمر في توصيل الخدمات

مسقط - الرؤية

أصدرت بلدية ظفار ممثلة في دائرة الشؤون الهندسية بالمديرية العامة لبلدية، صلالة خلال شهر نوفمبر الماضي، 96 ترخيص بناء و30 تصريحا لتوصيل خدمات المياه و102 تصريح لإدخال الكهرباء، وذلك من منطلق دورها في مراقبة تطبيق الاشتراطات المعمول بها من قبل البلدية لتنظيم عملية البناء في مختلف المواقع بمدينة صلالة؛ حيث تقوم الدائرة بتكثيف الرقابة والتفتيش على هذه المشاريع.

وأعلنت بلدية ظفار أنها استقبلت 107 طلبات ترخيص بناء و43 تصريح بدء شروع بالعمل، إضافة إلى تجديد 21 ترخيص بناء، وإصدار بدل فاقد لترخيص البناء بلغ عددها 21 ومنح 44 شهادة إتمام بناء. كما بلغ عدد الحالات التي تمّ فيها إرجاع مبالغ التأمينات المحصلة عن إزالة أنقاض البناء 55 حالة حيث تمّ التأكد من هذه المواقع وخلوها من أية مخلفات بناء.