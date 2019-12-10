الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

يشمل "كيكس" و"إكس تريل" و"ميكرا" و"صني" و"سنترا"

السبت.. آخر فرصة للاستفادة من عرض "نيسان عمان"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

السبت.. آخر فرصة للاستفادة من عرض "نيسان عمان"

 

مسقط – الرؤية

 

تقترب صلاحية عرض "نيسان عُمان" من شركة سهيل بهوان للسيارات على ميكرا وصني وسنترا وكيكس طراز 2019 وإكس-تريل طراز 2019 من نهايتها السبت المُقبل.

ويشتمل العرض على مزايا جذابة، ومنها فائدة صفر ٪ حتى ثلاث سنوات أو 1,99٪ حتى ست سنوات، كما يمكن للعُملاء الاستمتاع بالقسط الشهري المُيسر، وهدية نقدية مضمونة، وحزمة خدمة مجانية، وتأمين مجاني، وتسجيل مجاني لطرازات مُعيّنة.

وقال أحد العُملاء الذين اشتروا سيارة نيسان كيكس مؤخرا: يسُرُّني نجاح تجربتي في الشراء بفضل العرض الخاص المُتوفّر الآن. وتضمن نيسان كيكس كفاءة في استهلاك الوقود وأسلوبًا مُعبرًا وتكنولوجيا راقية وسلامة ذكية ومجموعة نقل للحركة فعّالة وقيمة عالية.

فيما قال أحد المشترين الذين اشتروا نيسان إكس-تريل إن نسبة الفائدة صفر ٪ حتى ثلاثة سنوات لا تُصدَق وساعدت في تحويل حلمي بشراء نيسان إكس-تريل إلى حقيقة. وتوفّر نيسان إكس-تريل تصميمًا قوياً وقدرات هائلة وتقنيات رائدة وأعلى مستويات الراحة والمرونة العصرية.

وقال مسؤول في سهيل بهوان للسيارات: تحظى طرازات نيسان الشهيرة كيكس وإكس-تريل بشعبيةٍ كبيرةٍ بين الشباب والمشترين. ويُسعدنا استفادة العملاء بعرض نسبة الفائدة صفر٪ حتى ثلاث سنوات أو 1,99٪ حتى ستة سنوات، ومع العروض القيمة الأخرى المُضمّنة في العرض الحالي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أكتوبر 2017

الجمعة.. آخر فرصة للاستفادة من عرض "نيسان عمان" على السيارة نافارا

المزيد

18 يونيو 2019

الجمعة.. آخر فرصة للاستفادة من هدايا "نيسان عمان" النقدية

المزيد

13 ديسمبر 2016

غدا.. آخر فرصة للاستفادة من عروض "نيسان" الحصرية على كافة الموديلات

المزيد

04 يوليو 2017

غدًا.. آخر فرصة للاستفادة من عروض المزايا الحصرية على "نيسان باترول" و"سوبر سافاري"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحذيرات من الأمطار الغزيرة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يحيل مشروع "ميزانية 2020" إلى مجلس الوزراء

المحليات - أخبار

خادم الحرمين يستقبل السيد فهد بقاعدة الملك سلمان الجوية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالرياض

دولي - أخبار

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة