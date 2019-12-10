السبت.. آخر فرصة للاستفادة من عرض "نيسان عمان"

مسقط – الرؤية

تقترب صلاحية عرض "نيسان عُمان" من شركة سهيل بهوان للسيارات على ميكرا وصني وسنترا وكيكس طراز 2019 وإكس-تريل طراز 2019 من نهايتها السبت المُقبل.

ويشتمل العرض على مزايا جذابة، ومنها فائدة صفر ٪ حتى ثلاث سنوات أو 1,99٪ حتى ست سنوات، كما يمكن للعُملاء الاستمتاع بالقسط الشهري المُيسر، وهدية نقدية مضمونة، وحزمة خدمة مجانية، وتأمين مجاني، وتسجيل مجاني لطرازات مُعيّنة.

وقال أحد العُملاء الذين اشتروا سيارة نيسان كيكس مؤخرا: يسُرُّني نجاح تجربتي في الشراء بفضل العرض الخاص المُتوفّر الآن. وتضمن نيسان كيكس كفاءة في استهلاك الوقود وأسلوبًا مُعبرًا وتكنولوجيا راقية وسلامة ذكية ومجموعة نقل للحركة فعّالة وقيمة عالية.

فيما قال أحد المشترين الذين اشتروا نيسان إكس-تريل إن نسبة الفائدة صفر ٪ حتى ثلاثة سنوات لا تُصدَق وساعدت في تحويل حلمي بشراء نيسان إكس-تريل إلى حقيقة. وتوفّر نيسان إكس-تريل تصميمًا قوياً وقدرات هائلة وتقنيات رائدة وأعلى مستويات الراحة والمرونة العصرية.

وقال مسؤول في سهيل بهوان للسيارات: تحظى طرازات نيسان الشهيرة كيكس وإكس-تريل بشعبيةٍ كبيرةٍ بين الشباب والمشترين. ويُسعدنا استفادة العملاء بعرض نسبة الفائدة صفر٪ حتى ثلاث سنوات أو 1,99٪ حتى ستة سنوات، ومع العروض القيمة الأخرى المُضمّنة في العرض الحالي.