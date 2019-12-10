خادم الحرمين يستقبل السيد فهد بقاعدة الملك سلمان الجوية

الرياض - العمانية

نيابة عن جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وصل صاحب السمو السيد فهد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في قصر الدرعية بالرياض في وقت لاحق اليوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استقبال سموه لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء سفارة السلطنة في الرياض.

وقد أدلى صاحب السمو لدى وصوله في بيان قال فيه "إنه ليشرفني أن أشارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أنقل تحيات جلالته إلى إخوانه القادة وممثليهم، مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة".

وقال سموه "إن المرحلة الراهنة تشهد العديد من التطورات التي ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية وأن سلطنة عمان لتعرب عن تقديرها البالغ للجهود الخيرة المبذولة لتقريب وجهات النظر، وتنسيق المواقف بين دول المنطقة، وصولا إلى توحيد الرؤى في مواجهة التحديات".

وأضاف سموه "لقد حقق مجلس التعاون منذ تأسيسه عام ۱۹۸۱م وحتی الآن العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تلك المكتسبات، من خلال التطوير المتواصل بكافة القطاعات الهادفة إلى الارتقاء بمعدلات النمو".

وقال سموه "إن سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة مجلس التعاون.. والسلطنة إذ تعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لتدعو المولى عز وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقیق وكافة شعوب المجلس باطراد الخير والازدهار".