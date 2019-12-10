بالصور.. السيد فهد يغادر إلى السعودية لحضور "القمة الخليجية"

مسقط - العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه -غادر البلاد صباح اليوم الثلاثاء، صاحب السمو السيد فهد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجهاً الى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الرياض.

وتحرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي من أجل أن تحقق دول المجلس ما تصبو إليه شعوبها من تقدم ورفعة. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد الرسمي عددا من المسؤولين في الحكومة.