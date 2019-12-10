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سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 01:26 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 64.86 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 7 سنتات، مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 64.79 دولار .

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