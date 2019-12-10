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المنذري يرعى مهرجان الإنشاد الوطني الطلابي.. اليوم

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط- الرؤية

يرعى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق مهرجان الإنشاد الوطني الطلابي تحت شعار "بقلمي وبصوتي أعزز انتمائي"، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم على مسرح الوزارة بالوطية، بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء ومديري العموم والتربويين.

ويهدف المهرجان إلى تنمية مواهب الطلبة وصقل مهاراتهم وتبني ملكات الإبداع لديهم، وغرس مبادئ الوطنية في نفوسهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن وحضارته وقيادته ووحدته ومكتسبات نهضته الحديثة جنبًا إلى جنب مع بناء شخصيتهم المتكاملة، ويتنافس الطلبة في التعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن من خلال كتابة القصيدة الوطنية وتلحينها وأدائها.

ومهرجان الإنشاد الوطني الطلابي "بقلمي وبصوتي أعزز انتمائي" تنظمه وزارة التربية والتعليم بشكل سنوي بناءً على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

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