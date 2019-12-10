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رئيس "الشورى" يستقبل نائب رئيس "الشيوخ" الكازاخستاني

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

رئيس "الشورى" يستقبل نائب رئيس "الشيوخ" الكازاخستاني

 

مسقط- الرؤية

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس معالي بيكتاس بيكنزاروف نائب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق له ضمن زيارته الرسمية للسلطنة، والتي زار خلالها مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى.

وخلال اللقاء رحب سعادته بنائب رئيس البرلمان الكازاخستاني والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات بين المجالس التشريعية والرقابية، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها خاصة في المجالات المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي. وتطرق اللقاء إلى مسيرة الشورى بالسلطنة ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، واختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية ومكتب المجلس وأعمال اللجان الدائمة. وأشاد معالي الضيف الكازاخستاني بما لمسه من تطور في العمل التشريعي والرقابي بالسلطنة خلال زيارته، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بين المجالس البرلمانية الصديقة وتعزيز التعاون في المجالات التشريعية وفي مختلف المجالات بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء. فيما حضره من جانب الوفد الكازاخستاني سعادة محمد علي نجم الدين سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى السلطنة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكازاخستاني. وعلى هامش الزيارة لمجلس الشورى، قام معالي الضيف الكازخستاني بجولة في مبنى مجلس الشورى للتعرف على أبرز معالمه.

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