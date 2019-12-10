"تقنية الدولة" تناقش مقترحا لدراسة التطورات التقنية

مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس مقترح دراسة "مدى مواءمة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011) للتطور التقني المتسارع وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان"، وذلك في سياق استعراض اللجنة للموضوعات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، حيث تطرقت المناقشات إلى استعراض اختصاصات اللجنة.

واعتمدت اللجنة محضر اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، إضافة إلى مناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.