الشركات المحتضنة في "ساس لريادة الأعمال" توقع عقودا بـ7 ملايين ريال عماني





< "ساس لمحاكاة الواقع" يوفر دورات تدريبية لأكثر من 1043 مستفيدا

مسقط - الرؤية

أنشأتْ وزارة التقنية والاتصالات 3 مراكز متخصصة لدعم الشباب العماني من المتخصصين والخريجين في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات؛ وهي: مركز ساس لريادة الأعمال، ومركز ساس لمحاكاة الواقع، ومركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وتمثل معًا قاعدة وأساس تطوير المهارات والمواهب وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة.

ويهدف مركز ساس لريادة الأعمال -منذ تدشينه في العام 2013- إلى تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة؛ من خلال تشجيع ودعم ريادة الأعمال التقنية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها التجارية لتكون قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، وخلق فرص عمل جديدة ومنتجات وخدمات مبتكرة.

وقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم احتضانها في المركز منذ تدشينه 76 شركة، وفرت 520 فرصة وظيفية، وبلغت قيمة العقود التي وقعتها الشركات المحتضنة في العام 2019 ما قيمته مليون ريال عماني، وبذلك يصل إجمالي إيرادات الشركات خلال الفترة من 2013 وحتى 2019 إلى ما قيمته 7,321,000 ريال عماني.

وقدم المركز عددا من الخدمات للشركات المحتضنة منذ افتتاحه، ومنها أكثر من 4000 ساعة استشارات، و4 حلقات عمل حول مهارات ريادة الأعمال، و23 دورة تدريبية، إلى جانب مشاركة المركز في 42 معرضا محليا، و 20 معرضا دوليا، إضافة إلى قيام المركز بـ6 رحلات عمل في كلٍّ من: سنغافورة، واليونان، والبرتغال، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

أما مركز ساس لمحاكاة الواقع، فقد دُشِّن في 2014م ليوفر البنى الأساسية لتطوير مشاريع الواقع الافتراضي ومحتويات الوسائط المتعددة للسوق المحلي والإقليمي، ويسهم في توفير بيئة محفزة للواقع الافتراضي والواقع المعزز والتقنيات الأخرى ذات الصلة، وتمكين وصقل المواهب العمانية الشابة في مختلف المجالات التقنية الرئيسية التي يقدمها المركز، وتمكين الشباب العماني من تلبية احتياجات السوق وبدء مشاريع صغيرة ومتوسطة متخصصة، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي وإيجاد الطلب في السوق المحلي والإقليمي على التقنيات التي يوفرها المركز، تشجيع البحث والتطوير في مجال الواقع الافتراضي وإدخال تقنيات تفاعلية جديدة بناء على احتياجات السوق والاتجاهات العالمية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية منذ تدشين المركز 1043 مستفيدا منهم 68 مستفيدا في العام 2019، و123 مستفيدا في العام 2018، وقد شكّل الذكور المستفيدون من البرامج التدريبية في عامي 2018 و2019 ما نسبته 20%، في حين شكلت الإناث ما نسبته 80%.

وفي العام 2016، تم تدشين مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية؛ بهدف توفير منصة ذات جودة عالية تُسهم في تطوير المهارات الوطنية والمواهب والقدرات وتحويل أفكارهم إلى تطبيقات وأعمال تجارية مستدامة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية.

ويقدِّم المركز عدة خدمات؛ تتمثل في: خدمات التدريب، والخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وقد قدم المركز منذ تدشينه ثلاثة برامج تدريبية؛ هي: التدريب الفني لمدة ثلاثة أشهر ويستهدف الخريجين والباحثين عن عمل والموظفين، وبرنامج التدريب على رأس العمل لمدة ستة أشهر، ويستهدف المجيدين الذين أتموا التدريب الفني وأظهروا استعدادهم لتطوير أفكارهم وتحويلها لمنتجات حقيقية، إلى جانب برنامج التدريب حسب الطلب لمدة 5-10 أيام؛ حيث يتم توفير هذا التدريب بناء على متطلبات واحتياجات المتدربين في مواضيع يتم تحديدها من قبلهم. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج المطروحة منذ تدشين المركز 2453 مستفيدا؛ منهم: 541 مستفيدا في العام 2019؛ منهم: 239 متدربة، مقابل 302 متدرب من الذكور.