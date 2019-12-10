سوق مسقط يخسر 5 نقاط.. والتداولات تتراجع بنسبة 41%

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4020 نقطة تقريبا؛ بخسارة 5 نقاط، بنسبة 0.128 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4287 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى 1.175 مليون ريال وبنسبة انخفاض 41 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 1.808 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.017 في المئة، وبلغت ما يقارب 19.40 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 84 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 88 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 4 آلاف ريال عماني وبنسبة 0.32 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6373 نقطة منخفضا 11 نقطة وبنسبة 0.18 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4494 نقطة منخفضا 19 نقطة وبنسبة تغير 0.42 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1946 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.19 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 551 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.29 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 35 شركة؛ ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 13، فيما استقرت أسعار 18 شركة ، وتم التداول في 6,657,554 مليون سهم، بعدد صفقات 378 صفقة. وتصدر سهم العنقاء للطاقة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.074 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حل سهم المها لتسويق المنتجات النفطية في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.748 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم مسندم للطاقة صدارة الاسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 309,876 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة. وتصدر سهم المدينة تكافل أكثر الاسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,223,714 سهم وبنسبة 18 في المئة.