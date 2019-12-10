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برنامج الزيارات يشمل مراكز البحوث السمكية ومختبرات مركز العلوم البحرية

وزير الثروة السمكية الصومالي يطلع على تجربة السلطنة في الاستزراع السمكي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

زار معالي عبدالله بطان ورسمة وزير الثروة السمكية والموارد البحرية بجمهورية الصومال، أمس، مقرَّ مراكز البحوث السمكية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية، وكان في استقبال معاليه الدكتورة لبنة بنت حمود الخروصية مدير عام البحوث السمكية. واطلع معاليه على مختبرات مركز الاستزراع السمكي ومختبرات مركز العلوم البحرية والسمكية، وتعرف على آلية عمل مركز ضبط الجودة السمكية، كما تعرف على أهم النتائج البحثية السمكية المنفذة.

كما زار معاليه مصنع شركة الأسماك العمانية في غلا، وتعرف على عمليات التصنيع المختلفة وإجراءات ضبط الجودة المتبعة في المصنع. وشمل برنامج زيارات معاليه سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج، واطلع على سير العمل في السوق ودوره في تنظيم مبيعات الأسماك في السلطنة.

واطلع معالي الوزير -خلال زيارته لميناء الصيد البحري بولاية السيب- على الخدمات المقدمة ومرافق الميناء والبنية الأساسية فيه. كما زار معاليه مشروع مزرعة العرفان للاستزراع السمكي والنباتي بولاية بركاء الذي يعد أول وأكبر مشروع لتكنولوجيا الزراعة في السلطنة، وثالث أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط. ويقوم المشروع على إنتاج الأسماك والنباتات -سواء كانت نباتات ورقية أو فاكهة- ويعتمد في تغذية المحاصيل على استخدام المياه والمواد العضوية التي تفرزها الأسماك دون استخدام التربة؛ من خلال دورة مائية متكاملة تبتدئ من خزانات الأسماك إلى مرشحات ومصفيات.

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