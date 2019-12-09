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كوريا الجنوبية تتأهب لتقلبات مالية محتملة بسب "الحرب التجارية"

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:21 م بتوقيت مسقط

كوريا الجنوبية تتأهب لتقلبات مالية محتملة بسب "الحرب التجارية"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلن نائب وزير المالية الكوري الجنوبي أن حكومة بلاده ستتخذ تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار في أسواقها المالية، في حالة تزايد التقلبات وسط تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصرح نائب وزير المالية كيم يونج بوم في اجتماع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين أن هناك احتمال لزيادة التقلبات إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا إضافية على الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال كيم خلال الاجتماع "في حالة زيادة التقلبات، ستتعامل الحكومة مع خطة الطوارئ". وأضاف "إذا كان هناك تقلب حاد في سوق الصرف الأجنبي، فستتخذ الحكومة خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق في الوقت المناسب".

وفي الآونة الأخيرة، قام المستثمرون الأجانب بتمديد موجة بيعهم إلى اليوم العشرين على التوالي، حيث انخفض الوون الكوري بحدة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال كيم إن عمليات البيع الخارجية الأخيرة جاءت بعد تزايد الشكوك الخارجية وإعادة التوازن لمؤشر MSCI على الشركات الكورية.

وذكرت كوريا الشمالية أنها أجرت "تجربة مهمة للغاية" في موقع إطلاق الصواريخ بعيد المدى، مما يعيق فرص الدبلوماسية النووية مع الولايات المتحدة.

وحددت كوريا الشمالية مهلة نهاية العام لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية وهددت بإنهاء مرحلة الحوار وتبني "طريقة جديدة" في حال رفضت الولايات المتحدة تغيير المسار.

وصرح كيم للصحفيين أنه إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية بسبب استفزازات كوريا الشمالية، فسيكون لذلك تأثير محدود على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية.

وقال كيم "إن التأثير على الأسواق المالية المحلية بسبب ارتفاع التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ليس كبيرا".

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