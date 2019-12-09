ميزة جديدة في "واتس آب"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التواصل "واتس آب"، عن توسيع أدوات الاستجابة للأزمات ليشمل التطبيق الأكثر شهرة، مما يسمح للمستخدمين ممن لديهم اتصال ضعيف بالشبكة أن ينبهوا الأصدقاء والعائلة في حالة وجود كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي.

وفي السابق، كان بإمكان المستخدمين طلب المساعدة أو تقديمها فقط أثناء وقوع كارثة عبر فيسبوك وتطبيق ماسنجر الخاص بها. وكشفت فيسبوك عن مركز الاستجابة للازمات في عام 2017، والذي هدف إلى مساعدة المستخدمين أثناء الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية.

ومع ذلك، يعمل فيسبوك الآن على جعل الميزة أكثر سهولة عن طريق توسيع نطاقها ليشمل واتس آب، والذي يستخدم على نطاق واسع في بلدان مثل الهند والبرازيل.

واحدة من ميزاته الرئيسية هي "فحص السلامة"، الذي يسمح للمستخدمين بتمييز أنفسهم على أنهم "آمنون" خلال الأزمات.