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"الشورى" يشارك في مؤتمر "برلمانيون ضد الفساد" بقطر

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:37 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة ممثلة في مجلس الشورى في أعمال المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "غوباك" الذي أقيم لمدة يومين في العاصمة القطرية الدوحة، ترأس وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر سعادة سالم بن علي الكعبي عضو المجلس وذلك بالإنابة عن سعادة رئيس المجلس، وضم وفد المجلس كل من سعادة علي بن سالم الجابري وسعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي.

كان المؤتمر الذي شارك فيه 106 من المجالس البرلمانية و63 منظمة دولية، بدأ بكلمة الافتتاح التي ألقاها سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري الذي أكّد فيها أهمية المؤتمر والدور الذي تلعبه البرلمانات في مكافحة الفساد من منطلق الصلاحيات التشريعية والرقابية. وألقت معالي غابريلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومعالي الدكتور فضلي زون رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، كلمتان أكّدت فيهما الأدوار المهمة التي تقوم بها البرلمانات في مجالات الرقابة والتشريع وتعزيز أطر النزاهة والمساءلة.

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