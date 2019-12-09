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بحث جهود مكافحة الأمراض غير المعدية بين السلطنة وسريلانكا

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

استقبال الوكيل لوزيرة الصحة السرلانكية
استقبال سعادة الدكتور وكيل الصحة لمهالي وزيرة الصحة السرلانكية

 

مسقط- الرؤية

استقبل سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أمس معالي الدكتورة بافيترا وانيراشيشي وزيرة الصحة بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية والصحة النفسية الذي تستضيفه السلطنة على مدى أربعة أيام.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية وسبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي، كما تمّ التطرق إلى مناقشة مكافحة الأمراض غير المعدية، إضافة إلى بحث مجالات التدريب والتأهيل للعاملين الصحيين في مختلف التخصصات الطبية. حضر اللقاء سعادة السفير السريلانكي المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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