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موظف بجامعة السلطان قابوس يحصد جائزة سعودية مرموقة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الفيصل بن سلطان آل سعود، كرمت الجمعية السعودية لطب العيون معاذ بن خلفان بن سعيد الرقادي إداري بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، نظير إسهاماته الإنسانية المتميزة في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وتم التكريم ضمن فعاليات مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون الذي يعقد سنويا بمشاركة عدد كبير من أطباء العيون من مختلف دول العالم لعرض آخر مستجدات العلم في علاج أمراض العيون المختلفة. وتكمن أهمية الجائزة في كونها أبرز جائزة تمنح على مستوى الخليج العربي في هذا الحقل، حيث تم اختيار ست شخصيات ساهمت بأدوار بارزة في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال برامجهم ومشاريعهم الفعّالة والتي حققت أثرا ملموسًا في المجتمع.

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