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"إعلام" جامعة السلطان قابوس ثالثا بمهرجان الشارقة للأفلام

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

"إعلام" جامعة السلطان قابوس ثالثا بمهرجان الشارقة للأفلام

مسقط - الرؤية

حصل فريق من طلبة الإعلام بجامعة السلطان قابوس على المركز الثالث في مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام عن الفيلم الوثائقي "بيبي مريم" الذي تم إنتاجه في 2019 كمشروع تخرج لطلبة شعبة الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.

والفيلم من إخراج معاذ الندابي وتصوير مزنة بنت علي الهادية ومصبح بن جمعة العريمي ومونتاج ومكساج حمد بن الأسد البلوشي، وسيناريو فاطمة بنت جمعة الهدابية وإشراف من الدكتور حسين خليفة أستاذ زائر بقسم الإعلام سابقا. وأبدى طاقم العمل جاهزيته واستعداده وشغفه للعمل خلال مرحلة ما قبل الإنتاج وأثناء الإنتاج، وما بعد الإنتاج كونه يترجم خلاصة ما تعلموه خلال 4 سنوات من مهارات وخبرات على الصعيدين الأكاديمي والميداني. ويدور الفيلم حول قصة ضريح بيبي مريم الذي يقع في مدينة قلهات الواقعة على الطريق الساحلي بين قريات وصور، هادفا إلى توثيق قصة الضريح وإزالة الغموض عن الاعتقادات الخاطئة والسائدة التي تتداول عنه والترويج عنه كمعلم من المعالم السياحية في ولاية قلهات الأثرية التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في 2018، ساعيا إلى إيصال رسالته وهي خلق وعي مجتمعي بأهمية البحث المعمق للوصول إلى الحقيقة وعدم الإيمان بالاعتقادات السائدة.

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