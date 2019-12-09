"الأرصاد" تصدر تنبيها جديدا

مسقط - الرؤية

نبهت المديرية العامة للارصاد الجوية، إلى إحتمالية تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار والظاهرة وعلى الأجزاء الساحلية من بحر عمان تؤدي الى إنخفاض الرؤية الأفقية.

وتوضح آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم والمناطق الساحلية من بحر عمان.

وتتزايد التوقعات بهطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وعلى سلسلة جبال الحجر غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وأشارت إلى زيادة فرص هطول الأمطار المتفرقة، التي تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وإرتفاع أمواج البحر من متوسط الى هائج الموج (2.0 -2.5) متر، على محافظتي مسندم و شمال الباطنة.