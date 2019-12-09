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بختام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

الإمبراطور يتصدر .. وعنابي الجبل يوقف مد الموج الأزرق

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

الإمبراطور يتصدر .. وعنابي الجبل يوقف مد الموج الأزرق

الرؤية- وليد الخفيف

 

لم يتوقف الدوري المُمتاز خلال فترة مشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في منافسات "خليجي 24"، وربما هي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار الذي ينعكس إيجابًا على انتظام المسابقة المحلية.

واختتمت يوم الأربعاء الماضي منافسات الجولة العاشرة التي أهدت السيب حق اعتلاء الصدارة رغم تعادله مع ظفار بمجمع صلالة الرياضي بهدف لمثله، الأمر الذي أسعد جماهير السكر بالحليب.

وفاز السيب في الجولة التاسعة على صحار بهدف نظيف، قبل أن يعود من أرض اللبان بنقطة إيجابية رفعت رصيده إلى 21 نقطة، بيد أن ظفار  - 18 نقطة - صاحب المركز الثاني قد يقاسم السيب الصدارة حال الفوز في المباراة المؤجلة.

وحصل صحار في الجولتين الماضيتين على نقطة واحدة إثر التعادل مع مسقط في الجولة العاشرة غير أنه خسر من السيب بهدف في الجولة التاسعة، ليصل إلى النقطة الـ 17، أما مسقط الذي حقق انطلاقة رائعة في بداية الدوري فتراجع للمركز الـ 11 برصيد 11 نقطة، ففريق المدرب إبراهيم صومار خسر من الرستاق في الجولة قبل الماضية وتعادل مع صحار في الجولة الأخيرة، ليفرط في فرصة المزاحمة على القمة.

وبدأ التراجع يجتاح صحم الذي اعتلى القمة لعدة أسابيع غير أن الخسارة من النهضة والرستاق الذي أمطر شباكه بخمسة أهداف لهدف ليتراجع للمركز الخامس برصيد  17 نقطة .

وظل القاع على حاله دون تغيير، فمعاناة العروبة ومرباط متواصلة، حيث تلقى مارد الشرقية الخسارة الثامنة له من أصل عشر مباريات لم يتذوق بها طعم الفوز، فخسر من بهلاء 1-3، لتتعقد مهمته في البقاء.

ويحتل العروبة المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، وبات شبح الهبوط المبكر يحوم حول أجوائه المتأثرة برحيل مجلس إدارة مؤقت واستلام مجلس آخر مؤقت تزامنا مع عثرات مالية أثرت سلبًا على التعاقدات قبل بداية الموسم، ثم خسائر تسببت في استقالة مدرب واستلام آخر، الأمر الذي يصعب من مهمة العروبة الذي كان دائما ندا قويا وطرفا أصيلاً في المنافسة على اللقب.

في المقابل رفع بهلاء رصيده إلى 14 نقطة ليحجز مركزا في وسط الجدول بعيدا نسبيا عن صراعات القاع وأخطاره، فالبقاء يبدو هدفا منطقيا للفريق العائد للأضواء هذا الموسم.

 ولم يكن تعادل مرباط مع نادي عمان 1-1 مفيدا لأبناء الجنوب، فمرباط بعد تسع جولات يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 9 جولات، وأن تحسن مستوى الفريق مع حسين الحضري الذي ظهر للمرة الأولى في المنطقة الفنية هذا الموسم.

أما نادي عمان فرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويقدم الفريق شكلا مختلفا هذا الموسم عن ذي قبل، وحسن السويق موقعه في جدول التريب إثر فوزه على فنجاء 3-1، رافعا رصيده إلى 11 نقطة مبتعدا عن طرفي القاع مرباط والعروبة بعض الشيء، أما الخاسر فتجمد رصيده عند 15 نقطة .

 

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