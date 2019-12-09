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عطيف أفضل لاعب في خليجي 24 .. ومبخوت الهداف التاريخي للأبيض

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

عطيف أفضل لاعب في خليجي 24 .. ومبخوت الهداف التاريخي للأبيض

 

الدوحة – وكالات

حصل حارس المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، فواز القرني على جائزة الأفضل في بطولة خليجي 24.

وذاد القرني صاحب الـ 27 عاماً عن مرمى المنتخب في 5 مباريات في البطولة أمام الكويت والبحرين وعُمان في دوري المجموعات، وأمام قطر في المربع الذهبي والبحرين في النهائي، وتلقت شباكه 5 أهداف وقدم عطاءات لافتـة.

وحصد لاعب وسط المنتخب السعودي عبدالله عطيف جائزة أفضل لاعب في خليجي 24.

وقدم صاحب الـ 27 عاماً، ومهندس وسط الهلال والمنتخب السعودي في البطولة أداء ثابتا وكان عاملا مساعدا في وصول الأخضر للنهائي.

وشارك عطيف بشكل أساسي في 4 مباريات في البطولة أمام البحرين وعُمان في دور المجموعات، وقطر في المربع الذهبي وأمام البحرين في النهائي، كما حصل المنتخب القطري على جائزة اللعب النظيف.

وأحرز مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت جائزة هداف خليجي 24 بتسجيله 5 أهداف، هاتريك في مرمى اليمن وهدفين في مرمى المنتخب القطري.

يصل للرقم 13 في تاريخ مشاركاته ببطولة الخليج وأصبح يفصله فقط 5 أهداف عن معادلة الكويتي جاسم يعقوب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفاً.

وبهذا الرقم أيضاً يصبح مبخوت الهداف التاريخي للأبيض في بطولات الخليج، وهذه المرة الثانية التي يكون فيها مبخوت هدافا لبطولات الخليج بعدما سجل 5 أهداف في خليجي 22 بالرياض قادته للجائزة آنذاك، وسجل حينها هدفين في مرمى الكويت ومثلهما في مرمى العراق وهدفا في مرمى عُمان.

 

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