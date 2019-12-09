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هيليو سوزا يدخل تاريخ كأس الخليج

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

هيليو سوزا يدخل تاريخ كأس الخليج

 

الدوحة – وكالات

دخل البرتغالي هيليو سوزا تاريخ كأس الخليج من أوسع أبوابه، بعد أن قاد البحرين للقب الأول في تاريخها ببطولات كأس الخليج التي انطلقت من المنامة قبل 49 عامـًا.

وأصبح بذلك هيليو سوزا المدرب البرتغالي الأول الذي يحفر اسمه في تاريخ السجل الشرفي للبطولة، وحقق العراقي الراحل عمانويل داوود المعروف بـعمو بابا اللقب ثلاث مرات مع العراق في خليجي 5 و7و9 عام 1988،  كما حقق الصربي ليوبيسا بروشتش اللقب مرتين مع الكويت 1972 و1974، والتشيكيي ميلان ماتشالا أيضا مرتين مع الأزرق 1996 و1998.

كما حقق ماريو زاغالو وشيرول وإيفيريستو لابولا والمصري طه الطوخي والكويتي صالح زكريا والسعودي محمد الخراشي ومواطنه ناصر الجوهر والهولنديان بيتر فاندرليم والراحل بيم فيربيك والبوسني جمال الدين موسوفيتش والفرنسيان برونو ميتسو وكلود لوروا والصربي غوران توفيغدزيتش والإماراتي مهدي علي والجزائري جمال بلماضي اللقب مرة واحدة لكل منهم.

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