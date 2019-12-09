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مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ينظم الملتقى الخامس لرؤساء أقسام التنفيذ

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ينظم الملتقى الخامس لرؤساء أقسام التنفيذ

 

مسقط- الرؤية

نظمت الإدارة العامة لشؤون التنفيذ، بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أمس الإثنين، فعاليات الملتقى الخامس لرؤساء أقسام التنفيذ بالمحاكم لعام 2019م، تحت عنوان «التحديات والصعوبات في المؤسسة التنفيذية والحلول» بفندق مجان لمدة يومين في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين بالمجلس.

ويهدف الملتقى لمناقشة التحديات والصعوبات في المؤسسة التنفيذية والحلول من خلال تبادل الأفكار بين جهة الإدارة والموظفين المشرفين على أقسام التنفيذ وعرض الصعوبات التي تعتري العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها ومناقشة الوسائل التي تم تطويرها خلال الأعوام الماضية في مختلف الإجراءات ومنها إدخال برامج التنفيذ الإلكترونية والحجز الإلكتروني لدى البنوك ومناقشة تنفيذ التوصيات ونتائجها.

كما يناقش الملتقى سبل تطوير وتنمية الموارد البشرية للمشرفين على المؤسسة من خلال عقد ورش لتنمية الموارد البشرية في الجانب الفني القضائي والجانب المهني الإداري. من أجل التوصل إلى التوصيات التي تخدم تطوير الإجراءات وتنمية الكوادر البشرية لبلوغ هدف تحقيق العدالة الناجزة.

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