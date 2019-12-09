الإثنين, 09 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

انطلاق معرض للصناعات الحرفية في محافظة الوسطى

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

PHOTO-2019-12-01-14-01-40 (1)
PHOTO-2019-12-01-14-01-41 (1)
PHOTO-2019-12-01-14-01-41

 

 

الدقم- محفوظ الشيباني

 

نظَّم مكتب الصناعات الحرفية بمُحافظة الوسطى، المعرض الحرفي، بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد بقاعة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت رعاية والي الدقم سعادة الشيخ أحمد بن سالم المحروقي وبحضور سيف بن مبارك الحجري مسؤول مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الوسطى وبمشاركة 20 حرفياً من داخل المحافظة وخارجها بهدف عرض منتجاتهم الحرفية وترويجها للشركات والزائرين للمعرض.

واستمر المعرض لمدة يومين على فترتين الفترة الصباحية والمسائية، اشتملت منافذ البيع على عدد من المشغولات اليدوية من صنع المشاركين والمشاركات في مجالات الصوف والمنسوجات والغضف والخزفيات والخشبيات حيث تنوعت المنتجات المعروضة وامتازت بجودة الصنع وأشكالها الفريدة والجميلة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أبريل 2019

معرض للصناعات الحرفية في صحار

المزيد

24 مارس 2019

معرض للصناعات الحرفية في نزوى

المزيد

30 أكتوبر 2019

الهيئة العامة للصناعات الحرفية تنفذ برنامجا تدريبيا في المجال الحرفي بمحافظة الوسطى

المزيد

10 مارس 2015

افتتاح معرض دائم للصناعات الحرفية بالبريمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر تنبيها جديدا

المحليات - أخبار

الكونجرس الأمريكي يُشيد بتجربة السلطنة في مجال الحريات الدينية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جنوب الباطنة تتوج بكأس جلالة السلطان للتفوق الكشفي والإرشادي.. والداخلية وصيفا وشمال الباطنة ثالثا

المحليات - تعليم

اتفاقية لرفع رأسمال شركة عمان بروناي للاستثمار إلى 200 مليون دولار أمريكي

الاقتصاد - محلي

نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في القمة الخليجية الـ 40

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة