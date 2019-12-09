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وفدا طلابيا من كلية البريمي يطلع على البرامج الأكاديمية في جامعة عين شمس

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

وفدا طلابيا من كلية البريمي يطلع على البرامج الأكاديمية في جامعة عين شمس

 

 

البريمي- سيف المعمري

 

سيرت كلية البريمي الجامعية، وفدًا من طلابها المجيدين إلى جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من الثامن وحتى الثالث عشر  من ديسمبر الجاري، في إطار الارتباط الأكاديمي لتمكين الطلاب المجيدين من التعرف على الجوانب التعليمية والبحثية في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

ويرأس الوفد الدكتور علي بن سالم البادي أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بالكلية ويتكون الوفد من 14 طالباً وطالبة في السنة الدراسية الأخيرة.

ويحضر الطلاب خلال الزيارة بعض المحاضرات العلمية في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالإضافة لزيارة المكتبات العلمية والمراكز البحثية إلى جانب الالتقاء برئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق والملحق الثقافي بسفارة السلطنة في القاهرة ورئيس وأعضاء نادي طلبة السلطنة إلى جانب زيارة مكتبة الإسكندرية.

وتسعى كلية البريمي الجامعية من خلال تسيير هذا الوفد الطلابي إلى تعزيز الجوانب المعرفية والعلمية لدى طلابها المجيدين فضلاً عن تفعيل الارتباط الأكاديمي مع جامعة عين شمس.

 

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