السلطنة تعرض "ملف النخلة" أمام اجتماعات الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي

مسقط- الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة في وزارة التراث والثقافة في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المُنعقدة في العاصمة الكولمبية بوجوتا وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويُناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المُرتبطة بسير الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، ويستعرض التقارير المُرتبطة بتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي في قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقد قدمت السلطنة - ضمن ملف عربي مشترك - ملف النخلة، وما يرتبط بها من معرفة وعادات وتقاليد، ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن القرار الخاص بهذا الملف خلال هذا الاجتماع.

ويمثل وزارة التراث والثقافة في الاجتماع كل من ناصر بن سالم الصوافي مدير دائرة التراث الثقافي غير المادي، وإبراهيم بن سيف بني عرابة رئيس قسم صون التراث الثقافي غير المادي.