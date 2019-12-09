"صحار الدولي" يطلق بطاقات مصرفية بخاصية الدفع عن بعد

مسقط - الرؤية

دشّن صحار الدولي "بطاقات بدون لمس" وأجهزة نقاط بيع بخاصية الدفع عن بعد، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وقيمه المتمثلة في تزويد الزبائن بتجربة مصرفية تتسم بأفق أوسع وسرعة أكبر، وهو ما يضفي مزيدًا من السلاسة لعمليات الدفع للزبائن والتجار على حد سواء.

وقال عبدالله بن أحمد العنبوري، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات الرقمية إنّ صحار الدولي رائد في استقطاب أحدث التقنيات المعاصرة لجعل تجربة زبائنه لا تضاهى، ومع إطلاق بطاقات صحار الدولي بخاصية الدفع عن بعد، استطاع البنك أن يقلص استخدام الأوراق النقدية، الأمر الذي يعزز من تجربة زبائنه المصرفية أثناء إجرائهم لمعاملاتهم المصرفية، حيث يواصل صحار الدولي مسيرته المنسجمة مع الاستراتيجية الوطنية نحو دفع عجلة الثورة الرقمية في السلطنة.

وتُمكّن هذه الخطوة حاملي بطاقات صحار الدولي بخاصيّة الدفع عن بعد من إجراء الدفع إلكترونيًا بسرعة أكبر وتنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع بخطوة واحدة فقط، وهي تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع التي تستقبل خاصية الدفع عن بعد، وذلك عوضًا عن الطريقة التقليدية للدفع التي تتطلب وقتا أطول لإنهاء عملية الدفع، حيث لا تزال إمكانية استخدام الطريقة التقليدية للدفع متاحة أيضًا للزبائن إلى جانب التجار.

وبالنسبة للتجار، تضفي أجهزة نقاط البيع الجديدة قيمة أكبر عبر تعزيز تجربة البيع بالتجزئة لعملائها من خلال تقديم معاملات غير نقدية سلسة وسريعة لهم، كما يستطيع التجار عبر هذه المعاملات السريعة تحصيل المدفوعات بشكل أسرع من الطريقة التقليدية.

ويمكن للزبائن البحث عن الرمز الخاص بهذه الخاصية ضمن الرموز الموجودة في أجهزة نقاط البيع، وبمجرد تمرير البطاقة أمام جهاز الدفع بخاصية الدفع عن بُعد للحصول على تأكيد تلقائي بأنّ عملية الدفع قد تمّت بنجاح، وكأحد التدابير الأمنية الإضافية، قد يُطلب من الزبون أحيانًا إدخال الرقم السري.

وتتيح هذه الخدمة عمليات دفع محلية ودولية عبر البطاقات الائتمانية بحد أقصى يصل إلى 30 ريالا عمانيا و20 ريالا عمانيا عبر بطاقات الخصم، ولإضفاء مزيد من الأمان على المعاملات يستطيع الزبون إجراء معاملات الدفع عن بعد لخمسة مرات دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري الخاص به وسيجري طلب ذلك إضافة إلى الدفع عبر الرقاقة الآمنة في المعاملة السادسة.