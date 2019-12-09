"غرفة جنوب الباطنة" توقع مذكرتي تعاون مع مكاتب استشارية لخدمة رواد الأعمال

الرستاق ـ طالب بالمقبالي

وقع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة مذكرة تعاون مع مكتب الأزهر الحراصي للمحاماة والاستشارات القانونية ومذكرة تعاون أخرى مع مكتب الأرقام المتكاملة للاستشارات المحاسبية والإدارية والضريبية في بادرة تهدف إلى دعم بيئة الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة، في إطار التعاون المشترك بين فرع الغرفة بالمحافظة ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لصالح رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف هذه المبادرة تقديم خدمات استشارية من قبل أصحاب مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والمالية لأصحاب وصاحبات الأعمال في مجالات القانون التجاري والاستشارات المالية والإدارية.

وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة إن هذه المبادرة تستهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الصعاب لما فيه مصلحة القطاع الخاص، والدفع بعجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أكّد الأزهر بن أحمد الحراصي ضرورة المساهمة في رفع مستوى وعي أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجوانب القانونية للمعاملات التجارية المختلفة. وأضاف: سيقدم المكتب من خلال المبادرة مجموعة من الخدمات، أبرزها التعريف بصياغة العقود التجارية مثل عقود البيع والشراء والوكالات التجارية، وتقديم المشورة القانونية حول الوكالات التجارية وحقوق الامتياز التجاري، وتقديم استشارات قانونية في قضايا التحكيم وفك النزاعات بين الشركات إضافة إلى توضيح بنود قانون العمل والقضايا العمالية وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

وقال عامر بن خصيب الحاتمي صاحب مكتب الأرقام المتكاملة للاستشارات المحاسبية والإدارة الضريبية إنّ المكتب سيلتزم بتقديم خدمات التخطيط المالي، وتدقيق وتنظيم الحسابات، إلى جانب التنظيم الإداري، وإعادة الهيكلة، وإعداد الموازنات والميزانيات، والتحليل المالي، إضافة إلى إعداد القوائم المالية وغيرها.