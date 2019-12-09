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تحت شعار "بسواعدنا نبني عمان"

30 شركة طلابية في معرض "رواد المستقبل" بصلالة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

 

رعى سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس مجلس الشورى، ممثل ولاية سدح انطلاق أعمال معرض "رواد المستقبل" للشركات الطلابية في دورته الأولى بمحافظة ظفار، والذي يقام تحت شعار "بسواعدنا نبني عمان".

 

وأقيم المعرض في مقر مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة وبتنظيم من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة بقسم التوجيه المهني وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار. وحضر حفل الافتتاح الدكتورة طفول بنت سهل قطن المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع وعدد من المسؤولين والتربويين وممثلين من فرع غرفة محافظة ظفار وأخصائيي وأخصائيات التوجيه المهني ومجموعة من الطلبة والطالبات. ويأتي تنظيم المعرض تأكيدًا لأهمية دور التوجيه المهني في غرس الوعي بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلبة لتبني الفكر الريادي وتنوع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال عامر كشوب رئيس قسم التوجيه المهني بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار إنّ المعرض يأتي تماشيًا مع ما يقوم به التوجيه المهني في تقديم خيارات متنوعة للطلبة والطالبات فيما يتعلق بمجالات سوق العمل، كما يضع المعرض الطالب أمام تجربة عملية في عالم ريادة الأعمال حيث يقوم بممارسات مهنية وعملية في الإدارة والتسويق والتنظيم وغيرها من المهام التي تتطلبها إجراءات تأسيس المشاريع الذاتية.

وأضاف كشوب أنّ قسم التوجيه المهني يمضي قدمًا في دعم هذا التوجه الذي يلقى رواجا كبيرًا بين أبنائنا الطلبة والطالبات، وقد بادرت الكثير من الشركات إلى التسجيل للمشاركة في هذا المعرض، وتمّ فرزها حتى وصلنا إلى 30 شركة تفخر بأن تكون النواة الأولى لهذا المعرض الذي سيواصل إبراز جهود الطلبة والأخصائيين في النهوض بريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب متنوعة في المشاريع الذاتية.

وقال رئيس قسم التوجيه المهني بتعليمية ظفار إنّ الشركات في معرض "رواد المستقبل" الأول تنوعت بين الخدمية والصناعية والمتخصصة في الصناعات الغذائية والمشغولات الخشبية ومنتجات الصوف والفخار والبخور والعطور والحلويات والهدايا والمشروبات الباردة والمشغولات الحرفية وشركات الذكاء الاصطناعي.

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