التعريف ببرنامج "الزبير" للدعم المباشر في شمال الشرقية

إبراء – الرؤية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية ورشة للتعريف ببرنامج الدعم المباشر لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لعام 2020 بحضور أصحاب وصاحبات الأعمال من ولايات محافظة شمال الشرقية.

وقدّم الورشة عادل الحبيشي مستشار أول بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وأوضح أنّ تنمية المؤسسات الصغيرة تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مؤسسة الزبير للمساهمة في تنمية اقتصادية مجتمعية مستدامة في السلطنة ترتكز على تقديم استشارات مبنية على الحلول. ويركّز المركز على مرحلة ما بعد التأسيس والحضانة في دورة حياة المشروع لذلك يعتمد على أطر التعاون مع شركائه من البرامج والمبادرات الأخرى للتكامل في تقديم الخدمات للشركات الناشئة في مرحلة التصميم وإعداد الأفكار.

ويقدّم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة استشارات وتصاميم ويعمل على إطلاق علامات تجارية عمانية وتطوير المنتجات العمانية والعمل على استقرارها واستدامة المشاريع وبناء الشراكات وأطر التعاون وتسهيل دخول الأسواق وعمليات توزيع المنتج وتوسعة المشاريع وإعداد استراتيجيات لمواجهة التحديات.

وأشار الحبيشي إلى أن إجراءات البرنامج تتمثل في مراجعة خطط المشروع من قبل اللجنة وتقديم خطة العمل النهائية وحضور الحلقات التعريفية وإجراء مقابلات مع أصحاب الأفكار المتأهلة لتحليل الفكرة.وض