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أكثر الولايات نموا في الحركة العمرانية

خلال ثلاثة أشهر.. إصدار 296 إباحة بناء كبرى وصغرى بصحار

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

خلال ثلاثة أشهر.. إصدار 296 إباحة بناء كبرى وصغرى بصحار

 

صحار - الرؤية

قالَ المهندس ناصر بن أحمد الهنائي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية صحار، إنَّ ولاية صحار من أكثر الولايات نموا في الحركة العمرانية منذ سنوات؛ حيث تشهد حركة واسعة في جميع مناطق الولاية نظراً للحركة الاقتصادية والتجارية المتنامية التي أفرزتها المشاريع الاقتصادية العملاقة كميناء صحار التجاري والمنطقة الحرة بصحار ومطار صحار...وغيرها من المشاريع التجارية الخاصة.

وأضاف الهنائي أنَّ تواجد المراكز المتنوعة التجارية والترفيهية والرياضية والصحية وغيرها في الولاية شجع كل ذلك على اختيار صحار كمنطقة لسكن الوافدين إليها من الموظفين في هذه القطاعات، إلى جانب نمو الحركة العمرانية لسكان الولاية.

وتابع المهندس ناصر الهنائي أنَّ العشر سنوات الأخير شهدت الحركة العمرانية بصحار نموًّا كبيرًا استقبلت الولاية مشاريع عمرانية تجارية؛ تمثلت في إقامة بعض المراكز التجارية؛ مثل: ستي سنتر، وسفير مول، وكارفور، واللولو، والواحة مول...وغيرها من المجمعات التجارية، إلى جانب إقامة العديد من المجمعات السكنية متكاملة الخدمات والمجمعات السياحية والخدمية الأخرى.

وأشار مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية صحار إلى أنَّ الأرقام الشهرية التي نسجلها توضح مدى هذه الحركة وذلك من خلال أرقام إباحات البناء الكبرى والصغرى؛ حيث تمَّ خلال الأشهر الثلاثة الماضية (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) إصدار 296 إباحة بناء كبرى وصغرى، وتجديد 155 إباحة بناء كبرى، فيما تمَّ تغيير وإضافة 220 من الخرائط، وتم استخراج 85 إباحة بناء بدل فاقد. أما فيما يخص الشهادات والاستمارات الخاصة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فقد وصلت إلى 921 شهادة واستمارة، و286 شهادة إتمام بناء، و317 شهادة استرجاع تأمين، فيما وصلت التراخيص الصادرة ببدء العمل إلى 337، و9 شهادة خاصة بالهدم.

وأوضح المهندس ناصر بن أحمد الهنائي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية صحار، أنه فيما يختصُّ بأعمال قسم العنونة فقد تم تركيب 548 لوحة عنونة، كما تم صيانة 157 لوحة، كذلك تم مطابقة 260 عقدًا للتأكد من العناوين المسجلة بها، ومن خلال قسم التفتيش ومراقبة المباني التابع للدائرة فقد تم إزالة 57 من المشوهات والحيازات، كذلك تم تنفيذ 83 أمرَ توقيف وتجميل للمباني، وتم تحرير 112 إنذارًا بالإزالة والمخالفة، ومن خلال قسم الإدارة التابع لدائرة الشؤون الفنية، فقد تم تلقي 16 شكوى، وتحويل وإنهاء 26 مخالفة.

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