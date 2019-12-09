شرطة عمان السلطانية تتعامل مع 54 بلاغ احتجاز بسبب الأمطار

مسقط - الرؤية

تعاملتْ شرطة عُمان السلطانية -مُمثلة بقيادة شرطة محافظة الظاهرة- مع 54 بلاغ احتجاز أشخاص، وانجراف مركبات خلال الحالة الجوية التي تتعرَّض لها السلطنة؛ وذلك بالتعاون مع فرق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالمحافظة، وبدعم من طيران الشرطة، وبعض المواطنين.

ونفَّذ طيران الشرطة عملية إنقاذ أسرة مكونة من خمسة أشخاص كانوا عالقين بوادي الخبيب بولاية ضنك، كما أنقذ أربعة أشخاص محتجزين بوادي الأيثم بولاية عبري، وشخصا آخر بعد انجراف مركبته بوادي ضنك بمحافظة الظاهرة.

ونقل طيران الشرطة بعض الحالات الطارئة التي تقطَّعت بها السبل عن طريق المركبات؛ حيث نفذ عملية إخلاء طبي لحالتين مرضيتين إلى مستشفى عبري المرجعي، كما تعاملت قيادة شرطة محافظة الظاهرة مع بلاغ احتجاز شخص بمركبته بوادي الصبيخي بولاية عبري.

وفي محافظة جنوب الباطنة، تعاملت قيادة شرطة المحافظة هي الأخرى مع بلاغ احتجاز عائلة بمركبتهم في مجرى وادي السحتن بولاية الرستاق.

ونظرا لاستمرار تأثيرات الحالة الجوية، تنصح شرطة عمان السلطانية الجميع بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم عبور الأودية إلا بعد التأكد من منسوب المياه وقوة جريانها، وكذلك الابتعاد عن الأماكن والمنحدرات التي تكون عرضة لجريان الأودية.

وطالبت الشرطة الجميع بالاستماع للإرشادات التي تذاع وتنشر عبر أجهزة الإعلام ومتابعة نشرة الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم، وتقوم مواقع التواصل الاجتماعي بشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بإرشاد وتوعية الجميع بالمخاطر التي قد يتعرضون لها جراء مياه الأمطار والأودية ووسائل السلامة الآمنة وتزويدهم بالمعلومات المهمة والضرورية في مثل هذه الأجواء وحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.