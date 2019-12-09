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"التنمية" وأوكسيدنتال توقعان اتفاقية إنشاء وحدة رعاية وتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

MaryamPhoto_09122019_003986
MaryamPhoto_09122019_003988

كتب - مرشد البلوشي

وقَّعتْ وزارة التنمية الاجتماعية، أمس، اتفاقية مع شركة أوكسيدنتال عمان إنكوربريتد، تقضي بإنشاء مبنى وحدة رعاية وتأهيل الأطفال المصابين بطيف التوحد؛ حيث وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، فيما وقَّعها من جانب الشركة الرئيس والمدير العام ستيفن كيلي؛ وذلك بحضور سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، إلى جانب المسؤولين من الشركة الداعمة.

من جانبه، قال سعادة الشيخ محافظ الظاهرة: إنَّ إنشاء المركز يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع العام، مضيفاً أنَّ فئة المصابين بطيف التوحد هي فئة لها أهمية بالغة في المجتمع، وإنشاء هذا المركز سيُسهم في إلحاق هذه الفئة للانضمام إلى الحياة الطبيعية في المجتمع، كما أنَّ اختيار المحافظة يأتي لوجود عدد كبير من هذه الفئة بولايات المحافظة.

من جانبه، أفاد بدر بن فريش اليحيائي مدير دائرة التأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بأنَّ افتتاح مركز التوحد بولاية عبري يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي يقوم بتمويلها القطاع الخاص تجاه المجتمع، وضمن سعي الوزارة لفتح عدد كبير من مراكز التأهيل في كافة محافظات وولايات السلطنة التي تُعنى بحالات اضطراب طيف التوحد، وتباعا لمشاريع قادمة كالمركز الوطني ومركز التوحد في ولاية صور وفي محافظة صلالة، وكذلك المركز الذي تم افتتاحه قبل أسبوع في ولاية صحار لتقديم خدمات تأهيلية لاضطراب طيف التوحد.

وأشار اليحيائي إلى أنَّ حالات اضطراب طيف التوحد بدأت تزداد في حقيقة الأمر مع بداية التشخيص الذي تقوم به وزارة الصحة للكشف عن المصابين؛ وبالتالي تحتاج إلى عدد كبير من المؤسسات التأهيلية التي تخدم هذه الحالات للوصول بها إلى أكبر فائدة من الدم المجتمعي. وتابع أنَّ المركز يقدم خدمات لعدد ما يقارب من الـ100 حالة كبرامج التربية الخاصة والعلاج النفسي والوضيفي وعلاج النطق، إضافة إلى قيام المركز بالدعم الأسري كبرامج تدريبية للأسر في كيفية التعامل مع هذه الحالات.

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