متحف قوات السلطان المسلحة يفتح أبوابه أمام الجمهور ليومين

مسقط - الرؤية

يفتح متحف قوات السلطان المسلحة أبوابه للزوار من المواطنين والمقيمين، ابتداء من الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر ولغاية الخميس الموافق 12 من ديسمبر الجاري، من الساعة 08:00 وحتى الساعة 17:00؛ تعرض خلالها العديد من المخطوطات والمجسمات والأسلحة التاريخية والتي تحكي عراقة التاريخ العسكري العماني.

وتأتي خُطوة إدارة المتحف بمناسبة احتفال قوات السلطان المسلحة بيومها السنوي المجيد، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور الكريم للاطلاع على ما يزخر به المتحف من الموروثات العمانية والمعروضات الدالة على مسيرة تطور قوات السلطان المسلحة، وما حظيت به من رعاية واهتمام ساميين من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه.