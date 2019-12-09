"مسندم للطاقة" تحتفل باكتتاب وإدراج ناجح

مسقط - الرؤية

توجه أحمد طفيل الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة مسندم للطاقة بالشكر إلى كافة أفراد الفريق الذي أسهم في نجاح مشروع طرح مسندم للطاقة؛ وكذلك الهيئة العامة لسوق المال على التوجيه الجيد خلال عملية الطرح، وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على الدعم الذي قدموه للشركة. واعتبر أنّ إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط تمثل لحظة فخر لمجموعة النفط العمانية وأوربك وإل جي انترناشيونال لأنها تمثل محطة تاريخية هامة في مسيرة "مسندم للطاقة".

وبعد انتهاء عملية الاكتتاب الأولي بشكل ناجح وبعد الاستجابة القوية من المستثمرين مع عملية الطرح والتي تجاوزت أكثر من 3 أضعاف عدد الأسهم المعروضة للبيع، تم إدراج شركة مسندم للطاقة بنجاح في سوق مسقط للأوراق المالية الخميس الماضي تحت اسم "MSPW".

وبهذه المناسبة، أقيمت احتفالية في سوق مسقط للأوراق المالية حضرها عدد كبير من مسؤولي سوق مسقط للأوراق المالية، والهيئة العامة لسوق المال، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، إلى جانب المساهمين الأجانب، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية والموظفين في مجموعة النفط العمانية وأوربك في أجواء اتسمت بالسعادة لنجاح عملية الطرح.

وقدمت عملیة الطرح الأولیة من جانب شركة مسندم للطاقة آلیات جدیدة في سوق الأوراق المالیة في السلطنة عمان عن طریق تحدید السعر من خلال المستثمرین من المؤسسات وكبار المستثمرین مع عرض حي لتسجیل المكتتبین ومشاركة الوسطاء في عملیة تجمیع الطلبات، وكذلك تقدیم طلبات الاكتتاب من جانب المستثمرین الأفراد إلكترونیا.

وقال سالم الهاشمي، مدير مشروع شركة مسندم للطاقة إن إدراج شركة مسندم للطاقة لحظة حاسمة تستحق الاحتفاء بها نؤكد فيها على التزامنا بمواصلة أدائنا الجيد وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين الحاليين والجدد. وأتوجه بالشكر لكافة الجهات التنظيمية وكافة الشركاء في عملية الطرح وقسم أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط والمستشارين القانونيين، وشركة البوسعيدي منصور جمال وشركاؤهم والمستشار التسويقي شركة "أو إتش أي ليو برنيت" وكافة وكلاء التحصيل وشركات الوساطة والمحللين.