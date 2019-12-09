294 ألف طن إجمالي محصول الصيد الحرفي بنهاية أغسطس

4.6% تراجعًا بكميّات الأسماك.. و10.3% زيادة في قيمتها

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية أغسطس الماضي في السلطنة 294 ألفا و365 طنا بنسبة انخفاض قدرها 4.6% عن نفس الفترة من العام 2018م التي بلغت فيها الكمية 308 آلاف و547 طنا. فيما بلغ إجمالي قيمة الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي 168 مليونا و191 ألف ريال عماني بنسبة زيادة قدرها 10.3% مقارنة مع نهاية أغسطس 2018م الذي بلغت القيمة فيه 152 مليونا و446 ألف ريال عماني؛ وفق بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاءت أعلى كميّة من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة الوسطى، حيث بلغت الكمية 98 ألفا و100 طن تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 68 ألفا و998 طنا ثم محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة بـ 43 ألفا و869 طنا. وبلغت كميّة الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة ظفار 41 ألفا و931 طنا وفي محافظة مسقط 15 ألفا و353 طنا أما في محافظة مسندم فقد بلغت الكمية 26 ألفا و114 طنا.

وكانت الكمية الأكبر من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي من نصيب الأسماك السطحية الصغيرة حيث بلغت الكمية بنهاية أغسطس 181 ألفا و635 طنا مقارنة مع 187 ألفا و708 أطنان بنهاية أغسطس 2018م وبنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

وانخفضت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة بالصيد الحرفي بنسبة 11.3% لتبلغ بنهاية أغسطس 56 ألفا و457 طنا مقارنة مع 63 ألفا و615 طنا بنهاية أغسطس 2018م. وبلغت كمية الأسماك القاعية المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية أغسطس 44 ألفا و994 طنا بزيادة قدرها 6.5% عن نهاية أغسطس 2018م الذي بلغت الكمية فيها 42 ألفا و231 طنا.

أمّا الكميّات المنزلة من القشريات بالصيد الحرفي فقد انخفضت بنسبة 39.6% لتبلغ بنهاية أغسطس 4 آلاف و208 أطنان مقارنة مع 6 ألاف و973 طنا بنهاية أغسطس 2018م. وفيما يخص القشريات والرخويات المنزلة بالصيد الحرفي فحتى نهاية شهر أغسطس 2019م تم تنزيل 5 آلاف و132 طنا مقارنة بـ 5 آلاف و973 طنا بنهاية أغسطس 2018م، وبلغت الكمية المنزلة بالصيد الحرفي من الأسماك الأخرى ألفا و938 طنا. وقد بلغ إجمالي الكميات المنزلة بالصيد الساحلي بنهاية أغسطس ألفين و283 طنا فيما بلغت الكميات المنزلة بالصيد التجاري 9 آلاف و773 طنا.