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"أبو غزالة" تدرب موظفي بنك الإسكان على مكافحة الاحتيال المالي

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

"أبو غزالة" تدرب موظفي بنك الإسكان على مكافحة الاحتيال المالي

 

مسقط – الرؤية

اختتمت "طلال أبوغزالة العالميّة" في مكتبها بمسقط برنامجا تدريبيّا حول مكافحة الاحتيال المالي، بمشاركة موظّفي بنك الإسكان العماني. ويأتي البرنامج الذي نفّذه المعهد العربي العماني للتدريب الإداري، عضو "طلال أبوغزاله العالميّة"، ضمن خطة البنك لتأهيل المظّفين وإكسابهم جميع المعارف والمهارات الحديثة والتي تخدم عملهم.

وركز البرنامج على عدة محاور، أبرزها تعريف الاحتيال المالي وأنواعه وإجراءات مكافحة هذا النّوع من الاحتيال.

وقال مدير المعهد مجدي الأبيض إنّ البرنامج يأتي في ظل تطوّر الوسائل التقنيّة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات الماليّة، وزيادة عمليّات الاحتيال المالي وتعدّد أساليبه وتجدّدها بين فترة وأخرى، مشيراَ إلى أنّ "طلال أبوغزاله العالمية" ومن خلال مختلف مؤسساتها تسعى إلى التوسع دوماً في خدماتها وبرامجها التدريبيّة، وتسعى إلى توفير كل ما يحتاجه العمل وتواكب متطلّباته.

وتقدّم " أبوغزاله العالميّة" من خلال مكاتبها الثّلاثة في السلطنة (مسقط وصلالة والدّقم) خدماتها المهنيّة لكافّة القطاعات من تدقيق الحسابات والاستشارات الإداريّة والماليّة، وتسجيل العلامات التجاريّة، وخدمات الترجمة، والاستشارات القانونية، وبناء القدرات الإداريّة وتطوير الكفاءات المهنيّة، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تحتاجها المؤسسات والقطاعات الاقتصاديّة والتنمويّة في قطاعات التعليم.

 

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