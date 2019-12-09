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يتضمن زيارات ميدانية لتقديم الاستشارات وأكثر من 100 ساعة تدريبية

100 مستفيد من برنامج صندوق الرفد للتأهل للرخصة الدولية لريادة الأعمال

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

100 مستفيد من برنامج صندوق الرفد للتأهل للرخصة الدولية لريادة الأعمال

 

مسقط – الرؤية

 

ينفذ صندوق الرفد بالتعاون مع معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا بعنوان "الدورة التأهيلية للرخصة الدولية لريادة الأعمال"، إيمانا من الصندوق بأهمية التدريب والتأهيل في صقل مهارات رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي، بهدف تمكينهم معرفيا لتطوير مشاريعهم وإدارتها ورفع طاقتها الإنتاجية وفق خطط استراتيجية مدروسة ومحددة مبنية على الاحتياجات الحقيقية لرائد العمل.

ويستهدف البرنامج 100 مستفيد وتم تقسيمهم إلى دفعات حسب المحافظات، وبدأت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بـ 29 مستفيدا من محافظة مسقط، ويجري التحضير لبدء تدريب باقي الدفعات.

ويشتمل البرنامج على زيارات ميدانية لتقديم الاستشارات و7 مواد تدريبية مقسمة على 100 ساعة تدريبية، تغطي المواد التدريبية الاحتياجات المعرفية والمهارات اللازمة لرائد العمل في جوانب  تنمية المهارات الشخصية والإدارية والمالية وذلك بهدف مساعدة رواد الأعمال في إدارة مشاريعهم التجارية والممولة من صندوق الرفد، والتوجيه حول كيفية إدارة الموارد المالية مثل المصروفات والإيرادات للمؤسسة، والتعريف بأهمية التسويق التجاري لخدمات ومنتجات المؤسسة، والوقوف على كيفية إدارة وتنمية الموارد البشرية داخل المؤسسة لرفع الإنتاجية لأعلى مستوى ممكن، وكيفية إدارة الممتلكات والأصول الثابتة للمؤسسة. كما يهدف البرنامج إلى بناء رؤية استراتيجية وتطوير المهارات والمعارف في مجالات المشاريع الريادية والبيئة المحيطة بهم من خلال تفحص عميق لأفضل الممارسات الوظيفية الحالية.

وتضمن الدورة للمشاركين الإحاطة الكاملة بكل جوانب مشاريعهم وكيف يمكنهم التغلب على كل المعوقات والتحديات التي تواجههم في بيئة المشاريع وتمكنهم من التعامل مع المستثمرين وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، كما يتمكنون من خلال البرنامج من دراسة أسلوب إدارتهم للمشاريع الريادية الخاصة وتطوير مهارات القيادة الشاملة وبناء منظومة متكاملة من القيم والمبادئ، في حين يتعلمون كيفية تطوير قدرات الشباب في تنظيم مشاريعهم الخاصة.

ويأتي التعاون مع معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا لتنفيذ البرنامج التدريبي ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها ويعد استمرارا لتعاون سابق في مجال التدريب والتأهيل لرواد الأعمال وموظفي الصندوق.

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