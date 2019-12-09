"غرفة الظاهرة" تناقش خطة عمل 2020

عبري - الرؤية

استعرض مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة جملة من الأنشطة والبرامج التي تعنى بتنمية الجوانب الاقتصادية للمحافظة، خلال الاجتماع الخامس لهذا العام، والذي ترأسه سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الفرع.

واعتمد الاجتماع محضر الاجتماع السابق، وناقش خطة عمل الفرع للعام 2020م والتي تشتمل على مجموعة من المناشط والفعالیّات الاقتصادية المتنوعة لزيادة مستوى تنافسية القطاع الخاص وبحث المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المحلي.

وأقرّ الاجتماع إقامة ملتقى ضنك الاقتصادي خلال يناير المقبل؛ ويتضمن عددًا من الأنشطة الاقتصادية والسياحية والتراثية والترفيهية. وبارك المجتمعون المبادرة المقدمة من شركة دليل لتنفيذ دورة تدريبية لرواد الأعمال بمحافظة الظاهرة، داعين رواد ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من مثل هذه الدورات.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح بزيارة أعضاء مجلس إدارة الفرع للمنطقة الاقتصادية بالدقم بهدف الاطلاع على الانشطة الاقتصادية القائمة وفرص الاستثمار المتاحة.